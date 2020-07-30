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إحالة ملف مشاركة منتخب مصر في دورة قطر إلى وزير الرياضة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع
أحالت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، ملف مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب بقطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ للبت في الأمر سواء بالموافقة أو الاعتذار.
وأكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية قررت إحالة الملف للوزير «من أجل البت فيه»، موضحاً أن الاتحاد ينتظر رد الوزارة؛ من أجل حسم موقفه من مشاركة المنتخب في الدورة الودية أو الاعتذار.
كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد وجه دعوة للمنتخبات العربية، وعددها 22 منتخباً للمشاركة في الدورة الودية بقطر.

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