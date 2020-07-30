شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تستعرض آخر الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية خلال اجتماعه الدوري الأول لموسم 2020-2021 الذي عقد الثلاثاء «عن بُعد»، برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة على تقرير الإنجاز، وناقش الاستعدادات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 1 لسنة 2020 والمقرر عقده في 13 أغسطس/آب المقبل.
كما ناقش المجلس التقارير المالية ومقترحات توزيعات الأندية لموسم 2019-2020 والموسم المقبل 2020-2021؛ وذلك استعداداً لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية، واطلع على موازنة موسم 2020-2021.
واستعرضت الإدارة التنفيذية بالرابطة، مقترحات التعديلات على لوائح ترخيص الأندية في دورتها المقبلة2021-2022 والتي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الرابطة.
حضر الاجتماع: جمال حامد المري نائب الرئيس، والأعضاء: محمد عبيد اليماحي، وحسن طالب المري، وطارق علي الشبيبي، وسعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي، ووليد الحوسني المدير التنفيذي، والدكتور خالد محمد عبد الله مستشار تطوير الأعمال.
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