إماراتيان يقتحمان موسوعة جينيس للأرقام القياسية من بوابة الرياضة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم عن افتتاح باب التسجيل للمشاركة في يومها السنوي المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني، وتزامناً مع الحدث، شاركت لاعبة منتخب الإمارات لكرة القدم أريج الحمادي في كسر رقم قياسي عالمي؛ احتفالاً بالمناسبة؛ حيث نجحت الحمّادي بتحطيم الرقم القياسي لـ«أكبر عدد مرات ترويض لكرة القدم خلال دقيقة واحدة»، محققة 86 مرة، محطمة الرقم القياسي السابق المسجل في مارس/آذار 2020 في المملكة المتحدة، والذي وقف عند 56 مرة.

وتزامناً مع الحدث ذاته، قام الرياضي الإماراتي الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي وليد يري بتحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد تمارين ضغط على الجانبين خلال دقيقة، محققاً 33 تمريناً، ومتفوقاً على الرقم القياسي العالمي السابق الذي وقف عند 26 في الهند.

جاء الإعلان عن هذين الرقمين القياسيين الإماراتيين خلال إطلاق فعاليات اليوم العالمي لجينيس للأرقام القياسية 2020؛ المهرجان السنوي لتحطيم الأرقام القياسية حول العالم، والذي يعقد في نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وحاز وليد يري، البالغ من العمر 34 عاماً، لقب «وحش الخليج» من جمهوره الذي وصل إلى 650 ألف مشترك عبر الانستجرام؛ وذلك بسبب نوعية التمارين الصعبة التي يقوم بها عبر حساباته.

وقال يري: «مارست التدريب طوال حياتي تقريباً؛ لذا فقد كنت مستعداً من اللحظة التي علمت بها عن احتفالات اليوم العالمي لجينيس للأرقام القياسية في المنطقة. تطلب الأمر يوماً واحداً؛ لتحضير بعض معدات التصوير من أكثر من زاوية وتحطيم الرقم القياسي السابق».

من جهتها، تدرّبت أريج الحمادي لنحو ثلاثة أسابيع؛ حيث استطاعت بحسب إحصاءاتها الشخصية، تحطيم الرقم العالمي من الأسبوع الأول، إلا أنها فضلت إجراء محاولة يصعب كسرها في أي وقت قريب. وأجرت محاولتها في حي دبي للتصميم على سطح أسفلتي؛ وذلك باستعمال كرة قدم معتمدة دولياً. تعمل أريج مديرة خدمات إبداعية صباحاً، بينما تمارس هوايتها المفضلة ليلاً. وقد عاشت معظم حياتها تلاحق حلم كرة القدم النسائية، فشكلت فرقاً رياضية نسائية في المدرسة وخلال دراستها الجامعية. وقد كللت جهودها تلك بحجز مقعدٍ لها ضمن منتخب الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم للسيدات.

وقالت الحمادي: «أفخر بكوني حاملة للقب جينيس للأرقام القياسية، وأن أكون جزءاً من هذا اليوم العالمي. إنها لحظة فخر لي ولدولتي وللنساء حول العالم. وقد اخترت أن أفعل ذلك من خلال كرة قدم؛ لأنها ببساطة شغفي».