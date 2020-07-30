مباريات دوري الأبطال في عرض مباشر بسينما السيارات بالجادة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدّم فعالية ليالي الأفلام بالجادة، تجربة جديدة ومدهشة في إمارة الشارقة من خلال عرض مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسينما السيارات، وتبدأ منافسات دوري الأبطال مع المباريات المتبقية في دور الـ16، حيث سيتنافس ريال مدريد مع مانشستر سيتي يوم الجمعة 7 أغسطس، وتليها مباراة برشلونة مع نابولي يوم السبت 8 أغسطس.

وإضافة إلى منافسات دوري كرة القدم، تواصل ليالي الأفلام بالجادة عرض باقتها الاعتيادية من الأفلام العائلية الممتعة، وتبدأ عروض الأفلام بمجمّع مدار بالجادة في منطقة مويلح بالشارقة في تمام الساعة الثامنة مساء كلّ يوم، في حين يتم بث منافسات دوري الأبطال في تمام الحادية عشرة ليلاً. وتكون جميع العروض مجانيّة والحجز على أساس الحضور المُبكر.