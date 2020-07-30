شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 7 / 2020 فى مقدمتها ، الزمالك يتعادل مع الطلائع 1/1 وديًا

اتحاد الكرة يخطر الأندية رسميًا بإلغاء مسابقات الناشئين والبراعم

أخطر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أندية الدوري رسميًا، بإلغاء بطولات الشباب والناشئين للموسم الحالي.. وقال اتحاد الكرة في خطابه للأندية: "نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا وحفاظا على حياة أبنائنا الشباب والناشئين، فقط تقرر إلغاء بطولات الشباب والناشئين وكذلك مسابقات القطاعات والبراعم والأفرع للموسم الرياضي 2019/2020".

فايلر يُناقش الجدول التدريبي للأهلي مع عبد الحفيظ

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص السويسري على مناقشة عدة أمور مع مدير الكرة، تخص المران واللاعبين والبرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة.

الأشعة تؤكد إصابة ياسر إبراهيم بجزع في مفصل الكاحل.. ويعود للأهلي بعد 3 أسابيع

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم، مدافع الفريق اليوم، كشفت عن إصابته بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، وأكد الدكتور أن اللاعب يحتاج إلى ثلاثة أسابيع للعودة مجددًا إلى تدريبات الفريق الجماعية، وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة في مباراة الجونة الودية مساء أمس، وغادر الملعب على أثرها.

اتحاد الكرة: عقوبة كهربا كانت وفقا للوائح.. والأهلى لم يتظلم لتخفيفها مجددا

أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلى لنهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك، كانت وفقا للائحة لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البندارى، وهى عقوبة سليمة من الناحية القانونية، وليس معنى أنه تم تخفيفها بمعرفة لجنة التظلمات أنها ليس قانونية أو تخالف اللوائح.

الزمالك يتعادل مع الطلائع 1/1 وديًا

Advertisements

انتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية بالتعادل بهدف لكل فريق، والتي أقيمت على استاد برج العرب في اطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري، أحرز كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة 5 من عمر المباراة، وبعد هدف الطلائع بدقيقة أحرز أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 7 بعدما تسلم بينية من مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء ويضعها على يسار محمد بسام معلنًا تعادل الفريقين بعد مرور 7 دقائق.

طبيب الزمالك يكشف الحالة الطبية لـ حامد وزيزو ومصطفى محمد

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خضوع أحمد سيد زيزو وطارق حامد، ومصطفى محمد لاعبو الزمالك لبعض الفحوصات الطبية لمعرفة موعد عودتهم إلى التدريبات الجماعية.

"كاف" عن استعداد الأهلي والزمالك لاستئناف الدوري: "عودة إلى العمل"

تفاعل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مع استعدادات رباعي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لنهائية البطولة القارية، وأثنى على استعدادات الزمالك والأهلي بخوض المباريات الودية لاستئناف الدوري، كما الرجاء والوداد بعد استأنفهم منافسات دوري المحترفين، ونشر "كاف" صورًا لاستعدادات الفرق الأربعة الأهلى والزمالك والوداد والرجاء وعلق قائلا: "عودة إلى العمل. جولة من المباريات الودية للأهلي والزمالك. الرجاء والوداد يستأنفان منافسات دوري المحترفين".