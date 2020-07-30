شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: 95 ناديًا فى عمومية تعديل اللائحة.. ولا نعلم شيئًا عن "المد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة الجديدة ستقام بحضور 95 ناديًا بعد قرار تقليص عدد الأعضاء وفقًا لشروط محددة، لافتا إلى أنه لا علاقة بين الدعم المالى والتواجد بالجمعية العمومية لأنه سيدعم كل الأندية التى تمارس كرة القدم ولا يشترط أن تكون ضمن الجمعية العمومية.
وقال الجناينى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إنه سيتم حسم مصير دورى القسم الثالث والرابع بعد عيد الأضحى وأنه يرغب فى استكمال كل المسابقات حتى لا يظلم أحد وأنه لن يتخذ أى قرار يتم من خلاله إهدار حقوق أى ناد.
وأكد أن عودة الدورى كان قرار صعب إلا أنه يحاول تطبيق كل الاجراءات والاشتراطات الطبية لعودة النشاط الرياضى مع الحفاظ على سلامة اللاعبين.
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