شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين حازم خميس رئيسًا للجنة الطبية لبطولة العالم للرجال لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولي لكرة اليد على تعيين الدكتور حازم خميس أستاذ أمراض القلب ومدير عام مستشفى وادى النيل، رئيسًا للجنة الطبية لبطولة العالم للرجال 2021 لكرة اليد التي تقام في مصر، ويشار إلى أن اللجنة الطبية لبطولة العالم للرجال 2021 IHF تقام في مصر في يناير 2021.

وتقرر تشكيل لجنة طبية في اتحاد اليد تنسق مع اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة لإصدار بروتوكول طبي قوى يحافظ على الثروة القومية لمصر، وهم لاعبو منتخب اليد، قبل انطلاق كأس العالم بمصر يناير المقبل لاسيما في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وتقترب مصر من الانتهاء من إنشاء 3 استادات جديدة، الأول فى العاصمة الإدارية ويتسع لنحو 7500 مشجع، وتم إنجازه بنسبة 95%، والثانى صالة 6 أكتوبر وتتسع لنحو 5300 مشجع وانتهت بنسبة 75%، والثالثة صالة برج العرب وتتسع لنحو 4000 مشجع ونسبة الانتهاء منها تقارب نفس نسبة صالة 6 أكتوبر".

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وترفع وزارة الرياضة تقارير دورية تفصيلية بشأن التطورات فى أعمال التنظيم والأعمال الإنشائية للصالات والتجهيزات والفرش والاستعدادات التنظيمية والإدارية والفنية والمتطلبات الخاصة بالاستضافة لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشكل دورى، باعتباره رئيس اللجنة العليا للبطولة، والتى تتضمن فى عضويتها العديد من الوزراء المعنيين، وذلك فى إطار الحرص على تذليل كل العقبات وتيسير جميع الإمكانيات المطلوبة بما يضمن إقامة البطولة فى موعدها وظهورها بالشكل المشرف الذى يليق بسمعة مصر العالمية، خاصة أنها تمثل أكبر حدث رياضى سيشهده العالم خلال الفترة المقبلة.