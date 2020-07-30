أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 29 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 29 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، فايلر يُناقش الجدول التدريبي للأهلي مع عبد الحفيظ.

فايلر يُناقش الجدول التدريبي للأهلي مع عبد الحفيظ

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص السويسري على مناقشة عدة أمور مع مدير الكرة، تخص المران واللاعبين والبرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يركز على الجانب الاستشفائي والبدني بعد مواجهة الجونة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرات تدريب بدنية واستشفائية مع بداية مران الفريق الجماعي مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وقاد توماس بينيكل، مدرب الأحمال، لاعبي الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية والاستشفائية، تخللتها فقرة بدنية باستخدام الكرة، وفقرات جري حول الملعب وتدريبات بدنية أخرى، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ثاني تجارب الأهلي الودية.

الأشعة تؤكد إصابة ياسر إبراهيم بجزع في مفصل الكاحل.. ويعود للأهلي بعد 3 أسابيع

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قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأشعة التي خضع لها ياسر إبراهيم، مدافع الفريق اليوم، كشفت عن إصابته بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، وأكد الدكتور أن اللاعب يحتاج إلى ثلاثة أسابيع للعودة مجددًا إلى تدريبات الفريق الجماعية، وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة في مباراة الجونة الودية مساء أمس، وغادر الملعب على أثرها.

اتحاد الكرة: عقوبة كهربا كانت وفقا للوائح.. والأهلى لم يتظلم لتخفيفها مجددا

أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلى لنهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك، كانت وفقا للائحة لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البندارى، وهى عقوبة سليمة من الناحية القانونية، وليس معنى أنه تم تخفيفها بمعرفة لجنة التظلمات أنها ليس قانونية أو تخالف اللوائح.

"كاف" عن استعداد الأهلي والزمالك لاستئناف الدوري: "عودة إلى العمل"

تفاعل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مع استعدادات رباعي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لنهائية البطولة القارية، وأثنى على استعدادات الزمالك والأهلي بخوض المباريات الودية لاستئناف الدوري، كما الرجاء والوداد بعد استأنفهم منافسات دوري المحترفين، ونشر "كاف" صورًا لاستعدادات الفرق الأربعة الأهلى والزمالك والوداد والرجاء وعلق قائلا: "عودة إلى العمل. جولة من المباريات الودية للأهلي والزمالك. الرجاء والوداد يستأنفان منافسات دوري المحترفين".