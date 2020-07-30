أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 29 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاربعاء 29 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، اتحاد الكرة يرفض إلزام أحمد الشناوى بإعادة ملايين الزمالك بـ"الفوائد"

اتحاد الكرة يرفض إلزام أحمد الشناوى بإعادة ملايين الزمالك بـ"الفوائد"

أكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أنه لا يجوز إلزام أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك السابق وبيراميدز الحالى، برد مقدم العقد الذى حصل عليه من الزمالك وقيمته 8 ملايين جنيه بجانب الفوائد على هذا المبلغ بعدما حصل عليه منذ عامين تقريبًا، وقال الشوربجى لـ"الخليج 365" إن قرار شئون اللاعبين ألزم اللاعب برد المبلغ وفى حالة تظلم اللاعب فسيتم اعتماد نفس العقوبة أو تخفيفها ولكن لا يمكن زيادتها والزامه برد المبلغ بالإضافة إلى الفوائد.

الزمالك يتعادل مع الطلائع 1/1 وديًا

انتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية بالتعادل بهدف لكل فريق، والتي أقيمت على استاد برج العرب في اطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري، أحرز كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة 5 من عمر المباراة، وبعد هدف الطلائع بدقيقة أحرز أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 7 بعدما تسلم بينية من مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء ويضعها على يسار محمد بسام معلنًا تعادل الفريقين بعد مرور 7 دقائق.

طبيب الزمالك يكشف الحالة الطبية لـ حامد وزيزو ومصطفى محمد

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أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خضوع أحمد سيد زيزو وطارق حامد، ومصطفى محمد لاعبو الزمالك لبعض الفحوصات الطبية لمعرفة موعد عودتهم إلى التدريبات الجماعية.

الزمالك يدخل معسكرًا جديدًا ببرج العرب السبت المقبل

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون دخول اللاعبين في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من يوم السبت المقبل وذلك حتى عودة بطولة الدوري الممتاز في بدايات الشهر المقبل.

"كاف" عن استعداد الأهلي والزمالك لاستئناف الدوري: "عودة إلى العمل"

تفاعل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مع استعدادات رباعي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لنهائية البطولة القارية، وأثنى على استعدادات الزمالك والأهلي بخوض المباريات الودية لاستئناف الدوري، كما الرجاء والوداد بعد استأنفهم منافسات دوري المحترفين، ونشر "كاف" صورًا لاستعدادات الفرق الأربعة الأهلى والزمالك والوداد والرجاء وعلق قائلا: "عودة إلى العمل. جولة من المباريات الودية للأهلي والزمالك. الرجاء والوداد يستأنفان منافسات دوري المحترفين".