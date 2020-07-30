حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، اتحاد الكرة يخطر الأندية رسميًا بإلغاء مسابقات الناشئين والبراعم. اتحاد الكرة يخطر الأندية رسميًا بإلغاء مسابقات الناشئين والبراعم فايلر يُناقش الجدول التدريبي للأهلي مع عبد الحفيظ الأشعة تؤكد إصابة ياسر إبراهيم بجزع في مفصل الكاحل.. ويعود للأهلي بعد 3 أسابيع اتحاد الكرة: عقوبة كهربا كانت وفقا للوائح.. والأهلى لم يتظلم لتخفيفها مجددا اتحاد الكرة يرفض إلزام أحمد الشناوى بإعادة ملايين الزمالك بـ"الفوائد" الزمالك يتعادل مع الطلائع 1/1 وديًا Advertisements طبيب الزمالك يكشف الحالة الطبية لـ حامد وزيزو ومصطفى محمد الزمالك يدخل معسكرًا جديدًا ببرج العرب السبت المقبل "كاف" عن استعداد الأهلي والزمالك لاستئناف الدوري: "عودة إلى العمل"

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