شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يركز على الجانب الاستشفائي والبدني بعد مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرات تدريب بدنية واستشفائية مع بداية مران الفريق الجماعي مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وقاد توماس بينيكل، مدرب الأحمال، لاعبي الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية والاستشفائية، تخللتها فقرة بدنية باستخدام الكرة، وفقرات جري حول الملعب وتدريبات بدنية أخرى، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ثاني تجارب الأهلي الودية.
ويناقش رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون خوض مباراة ودية جديدة من عدمه استعدادًا لعودة الدوري بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس المقبل، ويبحث المدير الفني مع مساعديه مدى جدوى خوض ودية ثالثة بعدما خاض مباراتين وديتين أمام سموحة والجونة، ولم يحسم فايلر الملف بشكل نهائى رغم وجود اتجاه قوي لعدم خوض مباريات جديدة فى الفترة المتبقية قبل استئناف الدوري، مع الاكتفاء بخوض خوض تراى ماتش داخلي مثلما فعل من قبل مرتين ولكن يبقى الملف مطروحًا للمناقشة لحسمه خلال الساعات المقبلة وسط وجود كل الاحتمالات فى هذا الصدد.
وحقق الأهلي عدة مكاسب من وراء وديتي سموحة اللتين خاضهما يوم الجمعة الماضي ثم أمس الثلاثاء، باستاد التتش استعدادًا للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقيًا، وفاز الأهلي على سموحة برباعية نظيفة ثم فاز على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين ليخرج المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعدة مكاسب فنية قبل عودة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقفها عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ويستهل الأهلي المسابقة المحلية بمواجهة إنبي يوم 9 الشهر ذاته، كما يستعد الأهلي لمباراتي الوداد المغربي في نصفي نهائي دوري أبطال أفريقيا أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر المقبلين.
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