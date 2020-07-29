شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 30 أغسطس موعداً للجمعية العمومية العادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد اتحاد كرة القدم في بيان صحافي على صفحته الرسمية عبر" توتير" 30 أغسطس المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية العادية رقم " 1" للاتحاد لسنة 2020 وذلك عند الساعة الحادية عشرة صباحا وتقام الجمعية عبر تقنية الإتصال المرئي عن بعد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | اتحاد الكرة يحدد 30 أغسطس موعداً للجمعية العمومية العادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.