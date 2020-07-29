شكرا لقرائتكم خبر عن علي جبر: جددت لبيراميدز بدون تردد.. ونسعى للتتويج القاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علي جبر المدافع الدولي لنادي بيراميدز إن فريق الكرة بات جاهزا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز بعد فترة الإعداد القوية والشاقة والتي خاضها اللاعبون طوال الفترة الماضية وخوض معسكرين ولعب ٤ مباريات ودية غاية في القوة والندية ومع استكمال التدريبات سيصل اللاعبون لنسبة ٩٠٪؜ من حالتهم الفنية والبدنية قبل خوض أول مباراة رسمية في الدوري أمام طنطا بالجولة ١٩ أغسطس.

أوضح جبر في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز أن الفريق يخطوا مراحل إعداده بشكل تدريجي ويسير خطوة تلو أخرى نحو الاستعداد بكل قوة وظهر المستوى جيدا في المباريات الودية الأربعة، والشكل سيتحسن أكثر مع بدء المنافسات الرسمية والدوري الممتاز، مشيدا بحالة لاعبي الفريق وتركيزهم الشديد في التدريبات والمعسكر والالتزام بتعليمات الجهاز الفني داخل الملعب وخارجه، وظهر نتيجة ذلك الأداء داخل الملعب فنيا وبدنيا بصورة مميزة.

وعن مواجهة طنطا في بداية مشوار الفريق بالدوري أوضح علي جبر أن بيراميدز لا ينظر لاسم المنافس ويرى أن كل لقاء في الدوري بثلاث نقاط ولابد من الفوز بها والتقدم في جدول ترتيب المسابقة، مشيرا إلى أن بيراميدز يحترم كل المنافسين وهدفه اللعب بكل قوة حتى آخو لحظة ويسعى للفوز بكل النقاط المتاحة في الدور الثاني.

وعن خوض نهائيات الكونفيدرالية في المغرب أوضح علي جبر أنه كان يتمنى أن تسير الأمور على طبيعتها وألا يدخل أي تعديل في شكل البطولة حتى المباراة النهائية لتقام جميعها ذهابا وإيابا ولكن بسبب الظروف الحالية سيضطر الفريق لعب مباراة واحدة في نصف النهائي أمام حوريا كوناكري والقرار له ميزات تتمثل في خوض اللقاء بملعب جيد وفي أجواء مناسبة كما أن مباراة إياب نصف النهائي كانت ستكون في غينيا، والعيب أنها مواجهة واحدة وبها بعض المخاطر ولكن في النهاية بيراميدز هدفه اللقب ولا يخشى أي منافس وسيلعب تحت أي ظرف.

حول تجديد عقده وتمديده مؤخرا مع بيراميدز حتى ٢٠٢٤ قال علي جبر إن قرار التجديد لم يأخذ منه لحظة تفكير واحدة وقرر فورا الاستمرار مع النادي وتوقيع عقده الجديد لأنه يشعر بالراحة داخل النادي والإدارة توفر كل شيء للفريق واللاعبين والجهاز الفني والطموح موجود لدى الجميع بوضع بيراميدز في المكانة التي يستحقها والمنافسة على كل الألقاب.

اختتم علي جبر تصريحاته مؤكدا أن منتخب مصر هدف أساسي له ويجب لأي لاعب أن يضع اللعب للمنتخب في مقدمة أولوياته، ومنذ سنوات طويلة وهو كان خيارا أساسيا للمدرب السابق هيكتور كوبر ولعب معه كل المباريات، وفي فترة أجيري انضم ٤ مرات وغاب عن البطولة الأفريقية في مصر فقط لظروف خاصة، ومؤخرا غاب عن اختيارات حسام البدري المدرب الحالي للإصابة، وهدفه أن يكون الخيار الأول لجهاز المنتخب في الفترة المقبلة.

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