شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين حافظوا على رشاقتهم بعد الاعتزال.. تعرف عليهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دائما يسعى لاعبي كرة القدم طيلة مسيرتهم ورحلتهم الكروية للحافظ على أجسامهم لكي تبدو بلياقة وبصحة دائمة وليكونوا على أتم الاستعداد الصحي والبدني للمباريات، وذلك عن طريق الأكل الصحي والتمارين الرياضية التي تتناسب مع طبيعة جسم كل لاعب منهم.

ولكن عندما يقرر الاعب الاعتزال وانهاء مسيرته الرياضية على وجه العموم، والكروية على وجه الخصوص، تبقى هنا المعادلة الصعبة والمهمة، وهى كيفية الحفاظ على مستوى الرشاقة التي كان يتمتع بها اللاعب وهو يمارس لعبته، والاحتفاظ بها بعد الاعتزال.

ونجد أن عدد كبير من اللاعبين تتغير أشكال أجسامهم الرياضية بعد الاعتزال مثل رونالدو الظاهرة والأسطورة الحيه مارادونا وغيرهم من اللاعبين الأخرين.

ولكن نستعرض معكم في هذا التقرير بعض اللاعبين اللذين استطاعوا أن يحافظوا على أجسامهم الرياضية، بعد الاعتزال على الرغم من تقدهم بالعمر.

١- ديفيد بيكهام:

صدق أول لا تصدق أن اللاعب السابق لفريق مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان ديفيد بيكهام مازال يحتفظ بنفس الشكل واللياقة الجسديه التي كان عليها في أخر الفترات الكروية له مع الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان.

بيكهام صاحب الـ ٤٥ عاماً، مازال يحتفظ بجسد لاعب كرة القدم المعروف، ومن حبه وعشقه لكرة القدم قام بعد الاعتزال بامتلاك نادي إنتر ميامي الأمريكي ليبقى منخرط في عالم المستديرة.

على الناحية الأخرى، مازال اسم بيكهام علامة تجارية مهمة في عالم الملابس، حيث ظهر بيكهام في العديد من الإعلانات والأفلام التمثيلية مثل فيلم «The man from UNCLE» عام ٢٠١٥.

٢- باولو مالديني:

صاحب ال٥٢ عاماً حالياً، مازال يتمتع بجسد رياضي ويحافظ على مظهره المعتاد عندما كان لاعباً في فريق آى سي ميلان الإيطالي.

أسطورة الميلان قضى سنوات عديدة داخل جدران قلعة «السان سيرو» كأفضل مدافعي العالم، ولكن على الرغم من اعتزاله لكرة القدم في عام ٢٠٠٩ ولكن مازال منذ ذلك التاريخ حتى وقتنا هذا محتفظاً بشكله الرياضي، بل وأصبح لاعب تنس محترف، بل وشارك في بطولة «أسبريا تنس» في ميلان عام ٢٠١٧.

٣- ريو فيرديناند:

استطاع مدافع مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي فيرديناند أن يثبت بجدارة أنه من أقوى المدافعين التي وطأت أقدامهم الكرة الإنجليزية، إلا إن أعتزل عام ٢٠١٥، ولكن عندما يذكر اسم فيرديناند يذكر الأداء القتالي.

«ريو» بعد الاعتزال استطاع أن يحافظ على رشاقته عن طريق ارتباطه برياضة الملاكمة، ولكن فشل في الحصول على رخصة مزاولة الرياضة وبالتالي ابتعد عنها.

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ولكن استطاع المدافع الأسطوري أن يحافظ على قوته وشكله الرياضي المثالي حتى بعد الاعتزال وتقدمه بالعمر.

٤- جاري لينكر:

صاحب الـ ٥٩ عاماً دائما ما يظهر بالشكل الرياضي والذي يحافظ به على لياقته المعتادة والبعيدة عن البدانة والسمنه.

الغريب أن «لينكر» معروف للبعض بمهنته الأخرى حيث لديه منتج «بطاطس» يطلق عليه «والكرز شيبس»، ولكن عندما يظهر للبعض أو تلتقطه الكاميرات نجد أنه يحافظ على رشاقته وكأنه لا يأكل من المنتج الخاص به.

ودائما ما يتم ملاحظة اللاعب الكبير «لينكر» على الشواطئ بالزي الرياضي له أو بزي السباحة وكأنه شاب في سن العشرينات، ولا يظهر عليه العمر الحقيقي.

٥- زين الدين زيدان:

على الرغم من اعتزاله لكرة القدم منذ ١٤ عاماً إلا أنه يظل يحتفظ بالجسد الرياضي المعتاد له عندما كان لاعباً بين صفوف ريال مدريد الإسباني، واليوم عندما ترى الأسطورة زيدان على خط الملعب يوجه اللاعبين داخل المباراة، ترى فيه أنه لم يتغير عندما كان لاعباً في الفريق.

صاحب الـ ٤٨ عاماً، اعتزل عالم الكرة عام ٢٠٠٦ بعد الحادثه الشهيرة له مع المدافع الإيطالي «ماتيرازي» حيث اعتدى عليه زيدان، وبعدها أشهر له الحكم البطاقة الحمراء، لتخسر فرنسا كأس العالم حينها أمام إيطاليا، ولكن بعدها اعتزل زيدان.

ولكن الاسطورة الفرنسية صنف مع أفضل مدربي العالم، وتوج مع ريال مدريد بالعديد من الألقاب أخرها الدوري الإسباني، ولكن دائماً ما يظهر أمام الكاميرات بجسد رشيق ورياضي، حيث يظهر أن دائماً ما يقوم بالتدريبات الرياضية «كارديو» مع الفريق أثناء التدريبات.