شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يدرس إنهاء مسيرته داخل «ميلان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أن النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، يرغب فى إنهاء مسيرته مع كرة القدم، ضمن صفوف فريقه الحالى ميلان الإيطالى، خاصة أن عقده الحالى ينتهى مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، ولم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق من أجل تجديد عقده.

وقالت الصحيفة إن إبراهيموفيتش يفكر جديًا فى ختام مسيرته مع كرة القدم ضمن صفوف ميلان، وسط جماهير النادى، حيث يرغب فى قيادة الروسونيرى للعودة إلى دورى أبطال أوروبا.

أضافت الصحيفة أن النجم السويدى يخطط للبقاء مع ميلان، فى الموسم المقبل، فى ظل علاقته الرائعة مع المدرب ستيفانو بيولى، وباولو مالدينى المدير الرياضى. وكان إبراهيموفيتش قد عاد لصفوف ميلان، خلال الميركاتو الشتوى الماضى، ليرتدى قميص الروسونيرى للمرة الثانية، بعد نهاية مشواره مع فريق لوس أنجلوس جالاكسى الأمريكى. وخاض النجم السويدى، صاحب الـ38 عامًا، 18 مباراة مع ميلان، فى جميع المسابقات، سجل 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة. ويحتل ميلان المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الإيطالى هذا الموسم، برصيد 60 نقطة، بينما يتصدر يوفنتوس المسابقة، برصيد 83 نقطة، وتوج بلقب المسابقة للمرة التاسعة على التوالى، بعد فوزه على فريق سامبدوريا بثنائية نظيفة.