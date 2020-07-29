شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يفتقد لخدمات «بافارد» فى «الشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية أن نادى بايرن ميونخ سيفتقد نجم الفريق الشاب، بنيامين بافارد، حتى نهاية هذه النسخة من مسابقة دورى أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن إصابة «بافارد» فى أربطة الكاحل، وأشارت الصحيفة إلى أن مدة غياب «بافارد» قد تصل إلى 6 أسابيع، وهو ما يعنى انتهاء موسمه مع الفريق البافارى.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ سيلجأ إلى الإسبانى الشاب، ألفارو أودريوزولا، المُعار من ريال مدريد، من أجل تعويض الدولى الفرنسى فى مركز الظهير الأيمن.

وكان هانزى فليك، مدرب بايرن ميونخ، قد علق على إصابة «بافارد»، قائلًا: «أُصيب فى التدريبات، يجب علينا الانتظار حتى يتم فحصه بشكل صحيح، ونعرف هل سيحتاج الراحة أم لا، وإذا كان الوضع فعلًا يستدعى فترة تعافٍ، فما المدة؟».

كان بايرن ميونخ قد تغلب ذهابًا على تشيلسى خارج الأرض بثلاثية نظيفة فى ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا.

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