شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يفتقد لخدمات «بافارد» فى «الشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية أن نادى بايرن ميونخ سيفتقد نجم الفريق الشاب، بنيامين بافارد، حتى نهاية هذه النسخة من مسابقة دورى أبطال أوروبا بسبب الإصابة.
وكان بايرن ميونخ قد أعلن إصابة «بافارد» فى أربطة الكاحل، وأشارت الصحيفة إلى أن مدة غياب «بافارد» قد تصل إلى 6 أسابيع، وهو ما يعنى انتهاء موسمه مع الفريق البافارى.
وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ سيلجأ إلى الإسبانى الشاب، ألفارو أودريوزولا، المُعار من ريال مدريد، من أجل تعويض الدولى الفرنسى فى مركز الظهير الأيمن.
وكان هانزى فليك، مدرب بايرن ميونخ، قد علق على إصابة «بافارد»، قائلًا: «أُصيب فى التدريبات، يجب علينا الانتظار حتى يتم فحصه بشكل صحيح، ونعرف هل سيحتاج الراحة أم لا، وإذا كان الوضع فعلًا يستدعى فترة تعافٍ، فما المدة؟».
كان بايرن ميونخ قد تغلب ذهابًا على تشيلسى خارج الأرض بثلاثية نظيفة فى ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
92,947
-
تعافي
35,959
-
وفيات
4,691
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يفتقد لخدمات «بافارد» فى «الشامبيونزليج» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.