شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور لجماهير الأهلي: ابحثوا عن كرامة مجلس إدارة ناديكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد الإعلامي خالد الغندور على بعض الانتقادات التي تلقاها من قبل جماهير النادي الأهلي خلال الأيام الأخيرة على هامش أزمته مع مرتضى منصور، ريس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال الغندور، خلال تقديمه حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج «زملكاوي» على شاشة قناة الزمالك: «ردود أفعال جماهير النادي المنافس كانت تحمل بعض المعاني المقصود بها الحفاظ على كرامتي».

وواصل: «أطالب جماهير الأهلي بأن تبحث عن كرامة كل من ينتمي لناديها وعلى رأسهم مجلس إدارة ناديهم وليس خالد الغندور».

وتابع: «الحمدلله كرامتي محفوظة، وأعي تماما الحفاظ عليها».

وأكمل: «أغضب في بعض الأحيان من انفعالات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ولكن عتابنا وتفاهمنا يكون خارج الهواء من خلال الاتصال به تليفونياً والحديث معه بشكل منفرد وليس أمام الجميع».

وأتم تصريحاته مؤكداً حبه وتقديره لجماهير الزمالك، مشدداً على أنه يعمل في قناة النادي الرسمية من أجل جماهير القلعة البيضاء.

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