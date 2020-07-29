شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس.. «بيكنباور» الأهلى الذى يثير الجدل بآرائه الجريئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على مدار 16 عاماً من العطاء داخل جدران النادى الأهلى، صنع ‏مصطفى يونس تاريخاً ذهبياً لنفسه وللنادى الأحمر، وحفر اسمه بحروف ‏من ماس فى سجلات عمالقة القلعة الحمراء، وبالأخص من لاعبى خط ‏دفاع الفريق الأحمر.‏

محمد حسن حسين يونس، الشهير بـ«مصطفى يونس»، وُلد فى الخامس ‏والعشرين من ديسمبر من عام 1953، وانضم لصفوف الأهلى وهو سن ‏صغيرة لا تتعدى السادسة عشرة من عمره‎.‎

وبدأ مصطفى يونس مشواره مع الفريق الأول للنادى الأهلى فى موسم ‏‏1972-1973 فى الجيل الذهبى للفريق تحت قيادة المدير الفنى المجرى ‏هيديكوتى، والذى يدين له يونس الفضل فى إثقال موهبته وتنمية قدراته ‏الفنية والبدنية، حيث رافق يونس فى ذلك الوقت عمالقة القلعة الحمراء ‏وعلى رأسهم الأسطورة محمود الخطيب، رئيس النادى الحالى.‏

وتألق مصطفى يونس فى قيادة خط دفاع المارد الأحمر على مدار ‏سنوات طويلة ساهم خلالها فى تتويج الفريق باثنى عشر لقباً بواقع 7 ‏منها ببطولة الدورى الممتاز و3 ألقاب لكأس مصر فضلاً عن حمله أول ‏لقب إفريقى لأبناء التتش فى عام 1982 وهو قائد لأبناء التتش على ‏حساب أشانتى كوتوكو الغانى بعقر ملعبه، كذلك التتويج مع الأهلى ‏بلقب إفريقيا لأبطال الكؤوس عام 1984.‏

مصطفى يونس القائد التاريخى للنادى الأهلى لقبّه الخبراء والنقاد ‏بـ«بيكنباور» الكرة المصرية، أسوة بالنجم الألمانى الشهير، لما كان ‏يتميز به من قدرات فنية هائلة وقدرات على التقدم للأمام وعمل الزيادة ‏الهجومية.‏

وقاد يونس خط دفاع منتخب مصر بامتياز خلال فترة السبعينات، مقدماً ‏نموذجاً صارخاً فى مركز قلب الدفاع فى صفوف الفراعنة، قبل أن يعلن ‏اعتزاله لعبة الكرة القدم فى موسم 1984-1985‏‎.‎

وتوجه يونس إلى مجال التدريب مطلع التسعينات، عقب إنهاء مسيرته ‏داخل المستطيل الأخضر، فتولى القيادة الفنية لعدة أندية على رأسها ‏الهلال السودانى وأربيل العراقى، والأولمبى السكندرى ودمياط والسكة ‏الحديد والمصرى البورسعيدى، كذلك ترأس الجهاز الفنى لمنتخب مصر ‏تحت 21 عاماً‎.‎

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ويحول يونس قبلته إلى الإعلام الرياضى من خلال تقديم بعض البرامج ‏عبر الفضائيات، حيث تميز نجم الأهلى السابق خلال ظهوره الإعلامى ‏بالجرأة الشديدة وبالآراء المثيرة ووجهات النظر التى تثير الجدل بين ‏جماهير الكرة المصرية والتى تُغضب أنصار القلعة الحمراء فى كثير من ‏الأحيان، ولكنه يبقى واحداً من رموز الأهلى وأحد نجومه الكبار الذين ‏خدموا قلعة الجزيرة فى السبعينات وبداية الثمانينات‎.‎