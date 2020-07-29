شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم عبدالله السعيد لقائمة «غير المهاجمين» المتوجين بلقب الهداف فى الدورى المصرى؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُستأنف منافسات الدورى المصرى الممتاز مع الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، بعد فترة توقف قاربت الخمسة أشهر، بسبب جائحة كورونا وتفشى الوباء على مستوى العالم.

وتوقفت المسابقة بقرار من الحكومة المصرية بتعطيل الأنشطة الرياضة فى منتصف مارس الماضى، قبل أن تقرر الدولة عودة الحياة من جديد للرياضة وملاعبنا المصرية.

وبالنظر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2019-2020، سنجد انفراد عبدالله السعيد مغرداً ومحلقاً فى سماء المسابقة بصدارة الهدافين.

وفى جعبة عبدالله السعيد، صانع ألعاب ونجم فريق نادى بيراميدز 12 هدفاً، ساهمت فى دخوله نادى المائة مع العظماء الثمانية للدورى المصرى الذين نجحوا فى اجتياز حاجز الـ100 هدف خلال مشوارهم فى البطولة.

ويأتى خلف عبدالله السعيد كل من محمد شريف، جناح الأهلى المعار لإنبى هذا الموسم، برصيد 9 أهداف، ثم كل من وليد سليمان وحسام حسن نجمى الأهلى وسموحة على الترتيب برصيد 6 أهداف.

وعلى مدار تاريخ الكرة المصرية، نجح عدد من النجوم الذين لا يشغلون مركز رأس الحربة الصريح من الحصول على لقب هداف الدورى فى عدة مواسم سابقة، وهو ما يعطى نوعاً من الحافز الشديد لصانع ألعاب بيراميدز وعقله المدبر عبدالله السعيد فى تكرار هذا الإنجاز خلال الموسم الجارى.

أحمد الكاس، الظاهرة التى من الصعب أن تتكرر مجدداً فى ملاعبنا المصرية، كان يتمكن من شغل أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر، حيث كان نجم الأولمبى والزمالك السابق يجيد فى دور صانع الألعاب من العمق، كذلك الجناح الأيسر، إلا أن مركزه المفضل كان ما سماه خبراء اللعبة (9 ونص)، أى المهاجم المتأخر الذى يأتى من الخلف.

الكاس هو اللاعب الوحيد فى تاريخ الدورى المصرى الذى تمكن من تحقيق لقب الهداف على مدار 3 مواسم متتالية خلال رحلته التاريخية مع النادى الأولمبى السكندرى، وذلك فى مطلع التسعينيات من القرن الماضى.

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كما استطاع الجناح الأيسر الطائر للزمالك طارق السعيد الظفر بلقب هداف الدورى فى موسم 2000-2001 عقب عودته من تجربة احترافية بالدورى البلجيكى مع فريق أندرلخت، لينضم لقائمة «هدافين خارج الصندوق» مسجلاً 13 هدفاً.

وأخيراً وليس آخراً أحمد الشيخ الجناح الأيسر للأهلى، الذى نجح فى تحقيق لقب هداف الدورى موسم 2016-2017 خلال إعارته لصفوف ناديه السابق مصر المقاصة، ليكون ثالث نجوم الدورى الذين ظفروا باللقب بعيداً عن رؤوس الحربة الصرحاء.

تُرى.. هل يكون عبدالله السعيد هو رابع هدافى الدورى من خارج الصندوق فى الموسم الجارى مع بلوغه عامه الـ36؟ هذا ما سيجيب عنه مستوى نجم بيراميدز خلال ما تبقى من مشوار فريقه فى المسابقة المحلية بعد استئنافها.