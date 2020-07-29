شكرا لقرائتكم خبر عن «جارسيا» يعد بتواجد «الخفافيش» فى المربع الذهبى لـ«الليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب خافى جارسيا، المدير الفنى لفريق فالنسيا، عن سعادته بتوليه القيادة الفنية للفريق الإسبانى خلال الموسم المقبل من بطولة «الليجا»، وقال، وفقا لتصريحات نشرت على موقع صحيفة «ماركا»: سأقوم بإعداد فريق جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، سواء من الناحية الفنية أو ضم صفقات مميزة داخل الفريق.

أضاف: فترة الإعداد ستكون كاشفة لى عن أحقية اللاعبين بالتواجد فى التشكيلة الأساسية خلال الفترة المقبلة، أنا سأحاول بكل قوة وضع الفريق داخل المربع الذهبى لبطولة الدورى الإسبانى «الليجا» وعدم تكرار النتائج السلبية الذى مر بها الفريق خلال الموسم المنقضى، والذى توج به ريال مدريد عن استحقاق وجدارة تحت قيادة مدربه زين الدين زيدان.

وأكد: لن أسمح بتواجد فريقى بالمركز التاسع خلال الموسم المقبل مثلما حدث فى العام الكروى الماضى، فـ«الخفافيش» مكانهم أن يكونوا بين كبار الدورى الإسبانى على أقل تقدير داخل المربع الذهبى.