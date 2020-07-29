شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يخطط لخطف راشفورد من «الشياطين الحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل فريق باريس سان جيرمان، الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مفاوضاته الجدية لضم راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، بداية من الموسم المقبل، تحسبا لرحيل نيمار أو مبابى عن صفوف الفريق الفرنسى، سواء بنهاية الموسم الجارى أو المقبل.

ووفقا لموقع صحيفة «ذا صن»، البريطانية، فإن النادى الفرنسى يجهز عرضا ضخما لضم المهاجم الدولى الإنجليزى ماركوس راشفورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التى فتحت بشكل كامل عقب نهاية الدوريات الأوروبية الكبرة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار التقرير إلى أن فريق باريس سان جيرمان سيواجه صعوبة بالغة خلال عملية التفاوض مع إدارة «الشياطين الحمر»، نظرا لأن راشفورد يعد أحد النجوم الذين لا غنى عنهم فى تشكيلة أولى جونار سولسكاير، ويعتمد عليه بصفة أساسية، لذا من المتوقع أن يواجه الباريسيون صعوبة كبيرة فى الفوز بالصفقة.