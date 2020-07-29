شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدرس فرض عقوبة على واقعة الهانى سليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسؤولو سموحة والجهاز الفنى للفريق، بقيادة حمادة صدقى، فرض عقوبة مالية طبقا للائحة على الهانى سليمان، حارس مرمى الفريق، بسبب الخروج عن النص خلال مواجهة فريقه الأخيرة الودية أمام الاتحاد السكندرى، والتى انتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان الهانى سليمان قد دخل فى كرة مشتركة مع أحمد رفعت، مهاجم الاتحاد، ورأى حارس سموحة أن رفعت قد التحم معه بصورة قوية كادت أن تعرضه لإصابة كبيرة، الأمر الذى دفع الهانى للاعتداء على مهاجم الاتحاد، وتدخل المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، والمهندس محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد، والجهاز الفنى للناديين، وتم احتواء الموقف قبل أن يتطور.

وأكد الهانى سليمان، عقب الواقعة، أن ما حدث لا يعدو كونه نرفزة ملعب وأن علاقته جيدة للغاية بكل نجوم الاتحاد.