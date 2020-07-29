شكرا لقرائتكم خبر عن السد القطري يعلن شفاء تشافي من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي السد القطري، شفاء تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق من فيروس كورونا.

تشافي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، قبل أربعة أيام .

وشهد تدريبات السد اليوم الأربعاء، عودة تشافي بعد شفائه من فيروس كورونا، الذي أصيب به منذ حوالي 14 يومًا.

وقال الموقع الرسمي: «حرص الجميع داخل الفريق على الترحيب بالمدير الفني، لا سيما وأن الفريق مقبل على تحديات قوية خلال المرحلة المقبلة».