شكرا لقرائتكم خبر عن السد القطري يعلن شفاء تشافي من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي السد القطري، شفاء تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق من فيروس كورونا.
تشافي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، قبل أربعة أيام .
وشهد تدريبات السد اليوم الأربعاء، عودة تشافي بعد شفائه من فيروس كورونا، الذي أصيب به منذ حوالي 14 يومًا.
وقال الموقع الرسمي: «حرص الجميع داخل الفريق على الترحيب بالمدير الفني، لا سيما وأن الفريق مقبل على تحديات قوية خلال المرحلة المقبلة».
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