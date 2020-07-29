شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف التشخيص المبدئي للثلاثي المصاب في ودية الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد أسامة طبيب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن التشخيص المبدئي للثلاثي أحمد سيد زيزو وطارق حامد ومصطفي محمد بعد إصابتهم خلال المباراة الودية اليوم أمام طلائع الجيش.

وكان الزمالك قد خاض الودية الرابعة له، اليوم الأربعاء، أمام طلائع الجيش، استعداداً لعودة منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد سموحة وبيراميدز ووادي دجلة.

وقال أسامة في تصريحات على الموقع الرسمي للزمالك: «من المقرر خضوع أحمد سيد زيزو وطارق حامد، ومصطفى محمد لاعبو الزمالك لبعض الفحوصات الطبية لمعرفة موعد عودتهم إلى التدريبات الجماعية».

وأضاف: «الثلاثي شعروا بإجهاد عضلي خفيف خلال مواجهة اليوم الودية للفريق أمام طلائع الجيش، لذلك فضل الجهاز الطبي خروجهم للاطمئنان عليهم».

كما أشار طبيب الزمالك إلى أن الفريق سيخضع لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، قبل انطلاق المعسكر المغلق المقررة إقامته اعتبارا من يوم السبت المقبل ببرج العرب في الإسكندرية.

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