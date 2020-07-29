شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف التشخيص المبدئي للثلاثي المصاب في ودية الطلائع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد أسامة طبيب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن التشخيص المبدئي للثلاثي أحمد سيد زيزو وطارق حامد ومصطفي محمد بعد إصابتهم خلال المباراة الودية اليوم أمام طلائع الجيش.
وكان الزمالك قد خاض الودية الرابعة له، اليوم الأربعاء، أمام طلائع الجيش، استعداداً لعودة منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد سموحة وبيراميدز ووادي دجلة.
وقال أسامة في تصريحات على الموقع الرسمي للزمالك: «من المقرر خضوع أحمد سيد زيزو وطارق حامد، ومصطفى محمد لاعبو الزمالك لبعض الفحوصات الطبية لمعرفة موعد عودتهم إلى التدريبات الجماعية».
وأضاف: «الثلاثي شعروا بإجهاد عضلي خفيف خلال مواجهة اليوم الودية للفريق أمام طلائع الجيش، لذلك فضل الجهاز الطبي خروجهم للاطمئنان عليهم».
كما أشار طبيب الزمالك إلى أن الفريق سيخضع لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، قبل انطلاق المعسكر المغلق المقررة إقامته اعتبارا من يوم السبت المقبل ببرج العرب في الإسكندرية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
92,947
-
تعافي
35,959
-
وفيات
4,691
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الزمالك يكشف التشخيص المبدئي للثلاثي المصاب في ودية الطلائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.