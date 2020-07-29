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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسطورة إيفرتون: صلاح سيرحل وماني قد يلحقه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020
أكد أسطورة نادي إيفرتون، أندي غراي، أن محمد صلاح سيرحل عن ليفربول عاجلاً وليس آجلاً وقد يلحق به زميله ساديو ماني.
وصرح غراي لشبكة "ليفربول إيكو" الإنكليزية: " أعتقد أن محمد صلاح سيغادر ليفربول عاجلا وليس آجلا، وأعتقد أن ماني قد يفعل ذلك أيضا".
وأضاف: "إذا أخبر صلاح ليفربول أنه سيرحل هذا الصيف، فإن النادي سيخوض معركة حقيقية بسبب ذلك، لا أعتقد أن الريدز يمكنه تحمل خسارة صلاح وماني".
وتابع: "أنا لا أعرف ما هي شروط العقد الخاصة بهما، ولست متأكدا من المدة التي يستطيع فيها ليفربول الاحتفاظ بكليهما، أعتقد أنه إذا رحل صلاح، فإن ماني سيفكر في الأمر عينه، إنها معركة مزدوجة".
وختم غراي: "ليفربول يأمل فقط أن يكون فوزه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والدوري الإنكليزي هذا الموسم، كافيا لإبقاء اللاعبين في النادي، أي لاعب غير إنكليزي مثل ماني وصلاح لديه هاجس اللعب لريال مدريد أو برشلونة خلال مسيرته الكروية ولذلك من المتوقع رحيلهما بمجرد وجود عرض جدي".
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