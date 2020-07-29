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الزمالك ينهي تحضيراته بالتعادل امام طلائع الجيش

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

اكتفى نادي ​الزمالك​ بالتعادل الايجابي 1 - 1 امام ​طلائع الجيش​ في آخر ودياته على استاد برج العرب قبل عودة ​​ لكرة القدم.

طلائع الجيش افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 6 عبر كريم طارق.

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وتعادل الزمالك سريعًا بعد أقل من دقيقتين عبر مصطفى محمد.

يذكر أن الزمالك سيلتقي في أول مباراة له بالدوري المصري أمام المصري البورسعيدي يوم 5 أب المقبل ببرج العرب أيضًا.

كما ان المدرب الفرنسي ​كارتيرون​ اعلن موافقته المشاركة في الدوري واعتباره طريقة للتحضير لبطولة افريقيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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