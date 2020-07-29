الزمالك ينهي تحضيراته بالتعادل امام طلائع الجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

اكتفى نادي ​الزمالك​ بالتعادل الايجابي 1 - 1 امام ​طلائع الجيش​ في آخر ودياته على استاد برج العرب قبل عودة ​الدوري المصري​ لكرة القدم.



طلائع الجيش افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 6 عبر كريم طارق.

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وتعادل الزمالك سريعًا بعد أقل من دقيقتين عبر مصطفى محمد.

يذكر أن الزمالك سيلتقي في أول مباراة له بالدوري المصري أمام المصري البورسعيدي يوم 5 أب المقبل ببرج العرب أيضًا.

كما ان المدرب الفرنسي ​كارتيرون​ اعلن موافقته المشاركة في الدوري واعتباره طريقة للتحضير لبطولة افريقيا.