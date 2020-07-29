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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلماضي: نريد الوصول الى كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020
اشار المدير الفني لـ منتخب الجزائر جمال بلماضي الى ان الوصول لنهائيات كأس العالم 2022 يعد الهدف الاساسي لمحاربي الصحراء.
وقال بلماضي في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية:""وضعنا المونديال هدفا رئيسيا لنا في المرحلة القادمة، لكن قبل التفكير في كأس العالم يجب علينا التأهل أولا، الأمور لن تكون سهلة في التصفيات لدينا فرصتنا وسنلعب من أجل ذلك".
وتابع:"إنني أعيش حكاية مذهلة عندما أتذكر أن قطر ستنظم هذه البطولة، لم أتصور سابقا أن أكون مدربا للجزائر ونسبة حدوث هذا كانت جدا ضئيلة".
واضاف:"لن نذهب إلى المونديال من أجل المشاركة فقط، علينا أن نؤمن بتحقيق المستحيل ويجب أن يكون لدينا طموحا كبيرا".
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