شكرا لقرائتكم تشاتشيتش يمنح لاعبي بيراميدز راحة 48 ساعة في عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة خلال عيد الأضحى المبارك بعد الانتهاء من معسكر الإسكندرية.. ويختتم فريق بيراميدز معسكره بمدينة برج العرب ظهر الخميس، بعدما خوض 3 مباربات ودية، واحدة أمام الزمالك، ومباراتين أمام النادي المصري.

ويحصل الفريق على راحة سلبية خلال يومي الجمعة والسبت أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك على أن يستأنف الفريف تدريباته مجددا بداية من يوم الأحد المقبل بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة طنطا في الجولة 19 للدوري والمحدد لها يوم 10 أغسطس المقبل.

ويواصل مسئولو نادى بيراميدز تكثيف البحث عن مهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب الفريق السماوى فى التعاقد مع مهاجم كفء لتدعيم خط الهجوم، خاصة وأن بيراميدز مقبل على المشاركة من جديد فى الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة المقبلة، أو دورى أبطال أفريقيا حال اقتناصه المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

Advertisements

ويعد الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز، الأقرب للرحيل فى نهاية الموسم الجارى، بعدما أكدت بعض التقارير الغانية أن اللاعب يرغب فى الرحيل بنهاية الموسم وخوض تجربة جديدة، الأمر الذى يضعه على رأس قائمة المرشحين للرحيل فى نهاية الموسم.

ويخضع أنطوى لبرنامج تأهيل علاجى مكثف فى الفترة الحالية، من أجل تجهيزه لقيادة هجوم الفريق السماوى، فور عودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيواجه بيراميدز نظيره طنطا يوم 10 أغسطس المقبل فى الجولة التاسعة عشر من عمر الدورى الى توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

ويعانى جون أنطوى من مزق في عضلات القفص الصدري وهي الإصابة التي سيغيب بسببها لمدة أسبوع عن الملاعب، حيث يحرص الجهاز الطبى لتجهيز اللاعب للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية ليصبح مؤهل للمشاركة فى الدورى فور عودته.

وغاب أنطوى عن مواجهة بيراميدز والزمالك الودية، الخميس الماضى، على استاد برج العرب، وانتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد، أحرزه رجب بكار فى الدقيقة 73.