شكرا لقرائتكم خالد مهدى: أطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراتى الإنتاج مع نادى مصر والأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بتأجيل أول مباراتين للإنتاج الحربى في الدورى أمام أف سى مصر والأهلى بسبب ظروف الإصابات.

وقال خالد مهدى في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة": "إن فريق الإنتاج الحربى لا يوجد به إصابات بكورونا سوى 7 حالات إيجابية فقط، بعد تعافى مختار مختار و10 أفراد آخرين بعدما جاءت نتيجة العينة سلبية".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى: "أطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراتى أف سى مصر والنادى الاهلى ومراعاة ظروف إصابات كورونا التي ضربت في الفريق، حيث إن مختار مختار منزلش المران من 10 أيام ومعاه 15 لاعبا آخرين".

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واتبع خالد مهدى: "سنضع غرامة كبيرة على اللاعبين بعد شفائهم من كورونا على اللاعبين التي ستصاب مرة أخرى بالفيروس نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفترة المقبلة".

واختتم خالد مهدى تصريحاته قائلا: "كنا عاملين ماتش مع أسوان ولكن الفريق اعتذر خوفا من الإصابات في كورونا، ولم نأخذ حتى الآن تصريح بالتدريب، وسنقوم بمسحة جديدة غدا للتأكد من سلامة اللاعبين قبل نزول التدريب".