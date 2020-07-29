شكرا لقرائتكم شريف إكرامى: جمهور الأهلى الدرع والسيف وثابت غير قابل للتغيير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إنه فضل إنهاء مسيرة كبيرة مكللة بالبطولات والإنجازات بكل احترافية مع القلعة الحمراء.
أضاف إكرامي في تصريحات لقناة الأهلي " الأمر ليس سهلًا على الإطلاق، ولكني فضلت أن أختم مسيرتي بكل مصداقية".
تابع حارس الأهلى :" الجمهور الدرع والسيف، من كل قلبي أقدم نداء خاصا للجماهير دوركم مهم وتأثيركم قوي على النادي في كل القطاعات، مواقع التواصل الاجتماعي لديها دور كبير في نجاح النادي".
وأوضح "الأهلي دائمًا لديه تحديات كبيرة وكثيرة، لكن بدعم جمهوره يتخطي كل ذلك، الشيء الوحيد الذي لم يتغير على مدار الأجيال، هو الجمهور".
يذكر أن إكرامي لم يُجدد عقده مع الأهلي الذي ينتهي في الموسم الحالي، وفضل البحث عن تجربة جديدة.
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