شكرا لقرائتكم كهربا: والدى طالبنى بالاعتزال بعد الرحيل عن الأهلى وهذا سبب عصبيتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى سبب عصبيته في المباريات معللا حديثه بعدم حبه للخسارة وعشقه للمكسب موضحا أن هذا الأمر أحيانا ينقلب عليه ويسبب له الأزمات والمشاكل.

أضاف كهربا خلال حوراه لـ"قناة الأهلى" :" ساعات بتعصب لأنى لا أحب الخسارة حتى في التدريبات وأحيانا ينقلب عليا هذا الأمر" لافتا إلى أنه يقضى العيد دائما مع أسرته في مسقط رأسه ويتولى الأمور الخاصة بذبح الأضحية بنفسه.

تابع كهربا:" لاعب الكرة حياته صعبة لأن طول الوقت تدريبات ولا نحصل على إجازة أكثر من يومين " موضحا بداياته مع كرة القدم:" كنب بلعب كرة أمام منزلى دون علم والدي لأنه كان يخاف عليا من الإصابات وبدأت كحارس مرمى في سن السابعة".

وواصل:" انتقلت إلى الأهلى في سن 10 سنوات مع كابتن بدر رجب وشقيقى هو من شجعنى على اللعب في القلعة الحمراء ورحلت عن الأهلى وعمرى 15 سنة وكانت من أصعب اللحظات".

أكمل:" والدى أهلاوي صميم وتأثر برحيلى عن النادى الأهلى وقالى لى اعتزل الكرة وأبلغته أنى أملك الطموح للعودة مرة أخري للقلعة الحمراء وبعدها انتقلت لإنبي مع الكابتن إمام محمدين وسجلت 33 هدفا في قطاع الناشئين ثم صعدت للفريق الأول".

واختتم :"أول مباراة لى مع إنبي كانت أمام النادى الأهلى بكامل نجومه أبو تريكة ووائل جمعة وانتصرنا عليهم بهدف دون مقابل وأقصناهم من الكأس".

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