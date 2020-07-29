شكرا لقرائتكم الغندور: جماهير الأهلي حرضتني على الرحيل عن قناة الزمالك بحجة الكرامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد الغندور نجم نادي الزمالك أن بعض جماهير الفريق المنافس وهو الأهلي، حرضوه على الرحيل عن قناة الزمالك بحجة الحفاظ على كرامته.

وتابع الغندور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه، على فضائية الزمالك، اليوم الأربعاء: "أنا بعرف أحافظ على كرامتي كويس، والخلاف بيني وبين رئيس نادي الزمالك خلاف أب وابنه".

وأضاف بندق: "لم أنفعل على رئيس الزمالك ومحدش يقلق على كرامة خالد الغندور، وبحس من بعض الجماهير المنافسة أنها بتلعب على وتر الخلاف لتحقيق أغراض شخصية، لكن أنا موجود في قناة الزمالك علشان نادي الزمالك مش علشان رئيس النادي".

وأردف نجم وقائد الزمالك التاريخي: "أنا هنا مقدم برامج، أحاول تقديم رسالتي وأتحمل فقط ما ينطق به لساني، ولا أدافع عن الزمالك في الباطل".

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وختم: "بعض الجماهير خلقت مقارنة بين قناة الأهلي بعد التطوير وقناة الزمالك، ومعظمهم لا يعرف أن من طور قناة الزمالك هو نسه من طور قناة الأهلي وهو من أكبر الزملكاوية في العالم".

وتعادل طلائع الجيش بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه محمد أشرف "روقا" مع الزمالك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري التي كانت متوقفة خلال الفترة الماضية بسبب كورونا.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل، إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من الشهر ذاته، على استاد برج العرب.