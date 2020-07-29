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مشاهد من تعادل بيراميدز مع المصرى فى الودية الثانية

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جدة - عمرو شويل تعادل نادى المصرى مع بيراميدز بهدف لكل فريق، فى المباراة الثانية التى أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب، استعدادا لعودة الدورى الممتاز.

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تقدم المصرى فى الشوط الأول عن طريق أحمد ياسر فى الدقيقة 25، مستغلا خطأ نبيل دونجا، ليسدد كرة قوية على يمين المهدى سليمان لتخترق الشباك، ونجح عبد الله السعيد فى إدارك هدف التعادل فى الدقيقة 61 من تصويبة قوية من خارج المنطقة، بعد تمريرة رائعة من إيريك تراورى.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: المهدى سليمان، على جبر ، محمد حمدى، أحمد أيمن، رجب بكار، نبيل دونجا، محمود حمادة، إبراهيم حسن، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل،إيريك تراورى.

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وحقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على نظيره المصري بهدف دون رد، في المباراة الودية الأولى التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب برج العرب الفرعي، وذلك فى ختام معسكر برج العرب المقام حاليًا.

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سجل هدف بيراميدز والمباراة الوحيد اللاعب دودو الجباس في الدقيقة 20 من ضربة جزاء، واتلى شهدت حصول محمد فتحي لاعب وسط بيراميدز على بطاقة حمراء في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

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