شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يطمئن على عودة "غباشى والصباحى" قبل مباراة الاتحاد والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطمئن الجهاز الطبى لفريق الاتحاد السكندرى برئاسه عمرو الاشلم على اللاعب أيمن غباشى عقب أجراء الأشعه التى أكدت سلامته ، وكان اللاعب قد تعرض للاصابه أثناء مباراة الاتحاد وسموحة الودية وخرج مصابا . Advertisements وأجرى طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى اتصالا هاتفيا بالثنائى أيمن غباشى وعلى الصباحى للاطمئنان عليهم عقب الإصابة التى لحقت بيهم خلال لقاء سموحه ولم يستكمل على الصباحى المباراه أيضا وأكد الجهاز الطبى أن اللاعب يحتاج الى 48 ساعة سلبية والعودة للتدريبات . ويعانى فريق الاتحاد من غيابات بالجملة فى بداية انطلاق المسابقة والتى يستهلها بمباراة الزمالك والمقرر لها 10 أغسطس المقبل التاسعه مساء ببرج العرب ومن الموكد غياب نور السيد للايقاف رزاق سيسيه و احمد رفعت للاتفاق المبرم بين الاتحاد والزمالك بعدم المشاركه عمر الميدانى و اكوى و ويلسون لذلك اعطى طلعت يوسف تعليماته للجهاز الطبى بضروره تجهيز غباشى والصباحى للقاء الزمالك

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