الغندور: مرتضى منصور مسؤول عن كلامه.. واستطيع الحفاظ على كرامتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد خالد الغندور قائد نادي الزمالك السابق، أنه يستطيع الحفاظ على كرامته، مشيراً إلى أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مسؤول عن كلامه.

وقال خالد الغندور أثناء تقديمه لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك: "علاقتي مع رئيس الزمالك محترمة وبيننا عشرة عمر منذ أن كنت لاعباً للفريق، وعلاقتنا ممتدة لأكثر من 30 سنة".

وأضاف: "تواجدي في قناة الزمالك شرف لي لأنني كنت قائداً للزمالك، وتواجدي ليس بفضل رئيس الزمالك ولكن ليكون هناك كوادر في القناة للدفاع عن النادي ولا ندافع عنه في الباطل، وأحاول تقديم محتوى مختلف".

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وتابع الغندور: "تواصلت مع رئيس الزمالك خارج الهواء بعد مشادتي معه، اتضايق من انفعال رئيس الزمالك على الهواء ولكن العتاب يأتي خارجه، وما حدث منه تجاهي أقل كثيراً من أمور أخرى حدثت".

وواصل: "بعض الناس من الفرق المنافسة تواصلت معي بعد المشادة وقالت لي أين كرامتك؟.. ولكن ردي أنني أكثر واحد استطيع المحافظة على كرامتي".

واختتم الغندور تصريحاته قائلاً: "لست موجوداً للدفاع عن رئيس الزمالك، لأنه يستطيع الدفاع عن نفسه، وهو مسؤول عن كلامه ولست أنا".