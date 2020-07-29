غياب عن القمة.. إصابة ياسر إبراهيم تهدد الأهلي بفقدانه في 5 مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

تعرض فريق الأهلي لضربة بخروج مدافعه ياسر إبراهيم من حسابات المدرب رينيه فايلر عند استئناف بطولة الدوري المصري بعد أيام في شهر أغسطس المقبل.

ياسر إبراهيم تعرض لجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، وهي الإصابة التي تحتاج إلى 3 أسابيع ما بين الراحة والعلاج والتأهيل.

وسيعود ياسر إبراهيم إلى تدريبات الأحمر بعد 21 يوم على الأكثر ليحتاج أكثر من حصة تدريبية قبل المشاركة مجدداً مع الفريق.

وحتى يصبح ياسر إبراهيم لائقاً للمشاركة من جديد سيغيب عن عدة مباريات قد تصل إلى خمس لقاءات من بينها مواجهة الزمالك في قمة الدوري يوم 22 أغسطس المقبل.

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وسيكون غياب ياسر إبراهيم مؤكداً عن مباراة إنبي التي تقام يوم 9 أغسطس المقبل، وكذلك مباراتي الإنتاج الحربي في 14 أغسطس وأسوان في 17 أغسطس.

وفي مباراة الزمالك سيكون ياسر إبراهيم قد عاد للتو إلى التدريبات وهو ما يجعل مشاركته غير واردة في القمة إلا إذا عاد مبكراً عدة أيام عن الموعد المحدد.

وإذا احتاج ياسر إبراهيم أسبوعاً بعد العودة من الإصابة ليستعيد لياقة المشاركة في المباريات سيغيب بذلك عن مباراة الجونة المقرر لها 26 أغسطس في الدوري.

لكن مشاركة مدافع الأهلي في مباراة الوداد المغربي المتوقع لها الإقامة يوم 25 أو 26 سبتمبر المقبل في المغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون مضمونة، حيث سيعود اللاعب قبل شهر تقريباً من المباراة.

ويشكل ياسر إبراهيم ثنائياً دفاعياً مميزاً مع محمود متولي، لكنه سيترك شريكه الدفاعي للتأقلم والانسجام مع مدافع أخر مع استئناف مسابقة الدوري، وستكون المهمة أصعب لرينيه فايلر في التدوير خاصة مع الضغط الكبير للمباريات الشهر المقبل.