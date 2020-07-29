إكرامي: هدفي كان الرحيل عن الأهلي بطريقة تحترم المكان ومن صنعوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي بأن هدفه كان الرحيل عن النادي بالطريق التي تحترم المكان ومن صنع تاريخه، قائلًا أن الجمهور مطالب بدعم النادي دائمًا والوقوف بجانبه.

وقال إكرامي في تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية: "أبعدت والدي تمامًا عن الصورة بخصوص قرار الرحيل عن الأهلي، لأنه عاطفي بعض الشيء، وأحيانًا عندما يتوجب عليك اتخاذ قرار فمن الضروري ألا تخلط العاطفة بالعقل، لذلك فقد أخذ الصدمة مثل الجميع، والأمر كان صعب عليّ أنا أيضًا."

وتابع: "اتخاذي لقرار الرحيل عن الأهلي كان يجب أن يكون بالتوقيت والطريقة التي احترم بها المكان واحترم الناس اللذين صنعوا مني شيء."

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وأضاف :"صارحت الناس بمنتهي الصدق، ولذلك الجميع تفهم الأمر، ورد الفعل كان إيجابي والناس احترمت القرار ولم يكن هناك أي تعليق على الأمر."

وواصل: "أقول لجمهور الأهلي أنتم السند الحقيقي لكل من ينتمي للأهلي، وأنتم الدرع والسيف، دوركم الفترة القادمة هام للغاية وله تأثير قوي، نحن بدون جمهور منذ فترة طويلة، ووسائل التواصل والأمور المحيطة أصبح لها دور قوي في التأثير لإعطاء مؤشر للنادي ونجاحه."

واختتم قائلًا: "نتمنى أن يكون الجمهور دائمًا داعم للنادي وإدارته.. فالأهلي مقبل على تحديدات عديدة لا يمكن أن يواجهها بدون درعه وسيفه، ونتمنى ألا يتأثر هذا الدفع ولا يتم الاستماع لمن يرغب في هدف الأهلي أو تفرقة صفوفه، لأن الكل يتغير والجمهور فقط هو الثابت."

وأعلن شريف إكرامي قراره بالرحيل عن الأهلي بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، حيث قرر خوض تجربة جديدة بعيدًا عن النادي.