سباق الحذاء الذهبي.. إيموبيلي يتخطى ليفاندوفسكي ويعقد موقف رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد

سجل المهاجم الإيطالي شيرو إيموبيلي نجم فريق لاتسيو الإيطالي هدفه رقم 35 في الدوري الإيطالي هذا الموسم في شباك فريق بريشيا.

إيموبيلي يتصدر جدول هدافي الدوري الإيطالي برصيد 35 هدفاً ليوسع الفارق مع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس إلى 4 أهداف.

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وبهدفه في مرمى بريشيا تخطى إيموبيلي مهاجم بايرن ميونيخ روبيرت ليفاندوفيسكي الذي سجل 34 هدفاً.

وبذلك يكون ليفاندوفيسكي قد خرج من سباق الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية هذا الموسم بينما بات إيموبيلي الأقرب.

ويأمل كريستيانو رونالدو في تخطي إيموبيلي والفوز بالحذاء الذهبي في الجولات المتبقية من الدوري الإيطالي من أجل أن يصبح أول لاعب في التاريخ الذي يحصل على لقب الهداف في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.