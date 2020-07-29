تقرير رقمي.. هل الزمالك في حاجة لمهاجمين أم يؤمنه ناشؤوه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

رغم وجود مصطفى محمد الذي أصبح المهاجم الأول لنادي الزمالك إلا أن المركز لا يُعد مستقراً في بدائله بالنسبة للفرنسي باتريس كارتيرون.

كارتيرون يمتلك في قائمته مُهاجم آخر بجانب مصطفى محمد وهو عمر السعيد كما سيستعيد الكونغولي كابونغو كاسونغو الذي فُسخت فترة إعارته للوداد المغربي.

الزمالك سجل خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري 22 هدفاً خلال 16 مباراة خاضها حتى قبل توقف النشاط الرياضي لم يُسجل مهاجميه مصطفى محمد وعمر السعيد سوى 6 أهداف.

أهداف الزمالك جاءت بواقع: 5 أهداف لأحمد السيد زيزو "جناح"، مثلهم لمصطفى محمد "مهاجم"، 4 أهداف لمحمود علاء "المدافع"، هدفين لأوناجم "جناح"، هدف لكلاً من شيكابالا "جناح"، يوسف أوباما "جناح"، فرجاني ساسي "لاعب خط وسط"، كريم بامبو "جناح" بنشرقي"جناح" عمر السعيد "مهاجم"، وهو ما يظهر قوة ودور الأجنحة في طريقة لعب كارتيرون.

البعض كان يتوقع أن عودة كاسونجو قد تُساعد في تنشيط دور المهاجم ولكن اللاعب الكونغولي لم يبرز بصورة جيدة خلال المباريات الودية التي خاضها الزمالك خلال الفترة الجارية ضمن استعداداته لاستئناف الدوري ولكن شهدت المباريات تألق لاعبو الزمالك الشباب في مركز الهجوم وهما حسام أشرف وأسامة فيصل فسجل الأول هدفين خلال مباراتين فيما سجل الثاني ثلاثة أهداف خلال مباراتين أيضاً.

ولكن هل يحتاج الزمالك لمُهاجم أم أن مُهاجمي الزمالك الحاليين ينفذون طريقة لعب كارتيرون الذي ربما وجد نواة يبني عليها في مركز الهجوم للسنوات المقبلة، حال قرر الاستعانة بقطاع الناشئين بالنادي، بالنظر لأرقام مصطفى محمد وعمر السعيد كونهما يلعبنا في مركز "المهاجم الصريح" بالتعاون مع شركة كورة ستاتس سنجد التالي:

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مصطفى محمد شارك في الموسم الحالي 2019/2020 في 11 مباراة أساسياً ومباراتين كاحتياطي من أصل 16 مباراة في الدوري خاضها فريقه، بمعدل 1059 دقيقة لعب فسجل 5 أهداف وصنع 6 فرص للتسجل لزملائه في الملعب ولكنهما لم يستغلوا الأمر.

اللاعب الشاب سجل هدفين برأسه وهدفين بقدمه اليمنى وآخر باليسري وسبق وأن أشار في تصريحات تليفزيونية إلى إنه اتفق مع كارتيرون المدير الفني لفريقه على لعب عرضيات كثيرة له داخل منطقة الجزاء.

لكن بالنظر لأرقامه وتحركاته نجد أنه يتحرك صوب نصف ملعب فريقه لسحب مدافع معه واستلام الكرة والمشاركة في بناء الهجومة، فمرر الكرة 207 مرة لزملائه بالملعب من بينهم 147 كرة صحيحة بدقة وصلت 71% فيما أرسل هو 8 عرضيات منهم 2 فقط صحيحتين بمعدل دفة 25% بينما نجح في القيام بـ 7 مراوغات صحيحة خلال الـ11 مباراة، كما مرر9 تمريرات طويلة لزملائه من بينهم 5 كرات صحيحة.

الإحصائيات ترصد أن مصطفى محمد ينشط بصورة كبيرة في بداية الشوط ونهايته فستجده سجل هدفين خلال أول 15 دقيقة من الشوط الأول ومثلهما في أخر 15 دقيقة من الشوط الأول بخلاف هدفاً في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني.

ولعل قوة مصطفى تأتي أيضاً في دقة استلامة للكرات المُرسلة له من قبل زملائه فاستقبل 239 مرة الكرة من زملائه من بينهما 232 مرة بصورة صحيحة بدقة بلغت 97%.

وعلى الجانب الأخر تجد أن عمر السعيد شارك في 4 مباريات بالدوري الحالي كأساسي و 3 كاحتياطي بمعدل لعب 364 دقيقة فسجل هدفاً من 9 محاولات للتسجيل منهم 4 فقط كانوا بطريقة صحيحة ـ أي بين القائمين والعارضة ـ .

عمر خلال الدقائق التي شارك بها مرر كرتين حاسمتين لزملائه ولكنهما لم يُسجلاها، فيما مرر الكرة 49 مرة لزملائه في الملعب منهم 35 كرة صحيحة بمعدل دقة 71%، فيما لم يُرسل أي عرضية بينما نفذّ مراوغة واحدة صحيحة.