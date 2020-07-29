حازم إمام: تأخر بداية فترة إعداد الزمالك أثر على الفريق.. والبدلاء لم يظهروا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حازم إمام لاعب الزمالك السابق بأن تأخر بداية فترة الإعداد بالنسبة للفريق أثر بشكل سلبي على اللاعبين، قائلًا أنه لا يوجد لاعب بين البدلاء ظهر بشكل جيد.

وقال إمام في تحليله للفريق عقب التعادل مع طلائع الجيش استعدادًا لاستئناف دوري we الممتاز: "أشعر بوجود أحمال زائدة في نادي الزمالك، والشد في الخلفية دائمًا ما يكون من وراء زيادة الأحمال وضغط المباريات."

وتابع :"كارتيرون اضطر لزيادة الأحمال لأن الزمالك هو أخر فريق بدأ فترة الإعداد، وربما يكون لهذا الأمر تأثير على الفريق، واعتقد أن الزمالك بحاجة إلى راحة ثم عودة لاستئناف التدريبات."

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وأضاف: "حازم إمام ومحمد عبدالشافي لم يقوموا بأداء الأدوار الهجومية طوال المباراة إلا في مناسبات قليلة، بالرغم من أنها مباراة ودية وأمام طلائع الجيش."

وفيما يتعلق بمستوى البدلاء، قال حازم: "لا يوجد لاعب من العناصر غير الأساسية في الزمالك ظهر بشكل جيد، ولم يبرز في المباريات التي لعبها الزمالك سوى اللاعبين الشباب، بالرغم من أنها فرصة للظهور، فالفريق الأساسي معروف، لكن البديل دوره أن يجتهد للظهور في هذا الوقت.."

واختتم قائلًا: "عنتر لم يقم بزيادة ولا شكل، لكن اعجبت للغاية بحسام أشرف بالرغم من أنه ظهر بشكل جيد في البداية ثم اختفى، لكنه بحاجة لأي يبذل جهد أكبر في اللعب لأنه ناشئ ويحتاج للظهور أكثر."