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تدريبات إضافية لمحمد محمود ضمن كواليس مران الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:


واصل فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء؛ استعداداً لاستئناف منافسات النشاط الرياضي.

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي على الاجتماع باللاعبين ومساعديه قبل انطلاق المران المسائي للفريق، الذي أُقيم على ملعب التتش بالجزيرة؛ للحديث عن بعض السلبيات والإيجابيات التي حصدها الفريق من ودية الجونة أمس.

وخاض لاعبو الفريق فقرات تدريب بدنية واستشفائية مع بداية مران الفريق الجماعي مساء اليوم؛ حيث قاد توماس بينيكل، مدرب الأحمال، لاعبي الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية والاستشفائية، تخللتها فقرة بدنية باستخدام الكرة، وفقرات جري حول الملعب وتدريبات بدنية أخرى.

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وأدى محمد محمود، لاعب وسط الفريق جانبًا من التدريبات البدنية وجلسة علاج طبيعي في "الجيم"، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر.

وأدى محمود جانبًا جديدًا من التدريبات بالجري على الرمل لمدة ٣٠ دقيقة، وذلك لزيادة الأحمال البدنية للاعب الذي يؤدي مرحلته الأخيرة من التأهيل.

وخاض لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة بالكرة، على هامش المران الجماعي للفريق؛ حيث حرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر ومساعده ديفيد سيزا على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، تخوض كل مجموعة فقرات من التدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية.

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