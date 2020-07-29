محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:
واصل فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء؛ استعداداً لاستئناف منافسات النشاط الرياضي.
وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي على الاجتماع باللاعبين ومساعديه قبل انطلاق المران المسائي للفريق، الذي أُقيم على ملعب التتش بالجزيرة؛ للحديث عن بعض السلبيات والإيجابيات التي حصدها الفريق من ودية الجونة أمس.
وخاض لاعبو الفريق فقرات تدريب بدنية واستشفائية مع بداية مران الفريق الجماعي مساء اليوم؛ حيث قاد توماس بينيكل، مدرب الأحمال، لاعبي الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية والاستشفائية، تخللتها فقرة بدنية باستخدام الكرة، وفقرات جري حول الملعب وتدريبات بدنية أخرى.
وأدى محمد محمود، لاعب وسط الفريق جانبًا من التدريبات البدنية وجلسة علاج طبيعي في "الجيم"، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر.
وأدى محمود جانبًا جديدًا من التدريبات بالجري على الرمل لمدة ٣٠ دقيقة، وذلك لزيادة الأحمال البدنية للاعب الذي يؤدي مرحلته الأخيرة من التأهيل.
وخاض لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة بالكرة، على هامش المران الجماعي للفريق؛ حيث حرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر ومساعده ديفيد سيزا على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، تخوض كل مجموعة فقرات من التدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات إضافية لمحمد محمود ضمن كواليس مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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