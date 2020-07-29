الأهلي: ننتظر إخطارًا رسميًا بموعد نصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أوضح محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي بأنهم بانتظار وصول إخطار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن موعد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد مرجان في تصريحاته لقناة "الأهلي" اليوم الأربعاء: "بمجرد أن يصلنا إخطار رسمي بمواعيد دوري أبطال أفريقيا سنتخذ الإجراءات المطلوبة".

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وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لعب نصف نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والعودة، ومن المنتظر إخطار الأندية بالموعد في الأيام المقبلة.

ويلعب الأهلي أمام الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري الأبطال، حيث سيكون لقاء الذهاب خارج الأرض في المغرب، على أن تكون العودة في مصر.

أما فيما يتعلق بدوري we الممتاز، فقد قال مرجان: "الدوري أول مباراة أمام نادي إنبي 9 أغسطس على ستاد القاهرة.. أناشد الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحمد لله بعد عمل مسحات للفريق النتيجة كانت سلبية ونتابع حمدي فتحي وإن شاء الله يكون بخير".