إبراهيموفيتش يقود ميلان للفوز على سامبدوريا برباعية في الكالتشيو

حقق فريق إيه سي ميلان الفوز على نظيره سامبدوريا، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لويجي فيراريس، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون، من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

وسجل أهداف ميلان كل من زلاتان إبراهيموفيتش هدفين (4، و58)، وهاكن كالهانجولو (56)، ورفائيل لياو (92).

فيما جاء هدف سامبدوريا الوحيد عن طريق كريستوفير اسكيلدسين في الدقيقة 87، وأهدر جونزالو ماروني، لاعب سامبدوريا ركلة جزاء في

الدقيقة 78 من زمن المباراة.

وارتفع رصيد ميلان إلى 63 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحقق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، رقما مميزا خلال مباراة فريقه أمام سامبدوريا في الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

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ونجح إبراهيموفيتش، في تسجيل الهدف الأول لميلان، في المباراة بالدقيقة الرابعة من الشوط الأول، كما أضاف

الهدف الثالث للفريق والثاني له في الدقيقة (58).

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هدف إبراهيموفيتش الأول الذي سجله في الدقيقة الثالثة و22 ثانية هو الأسرع له مع ميلان في الدوري الإيطالي.

وأشارت إلى أن آخر هدف أحرزه إبرا مع ميلان في الدقائق الـ5 الأولى بالدوري الإيطالي، يعود إلى تشرين الثانى/نوفمبر 2010 ضد إنتر.

وذكرت شبكة "سكواوكا" للإحصائيات، أن إبرا هو أول لاعب يسجل 50 هدفًا على الأقل مع ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي، ونجح إبراهيموفيتش اليوم في الوصول إلى هدفه الـ51 مع الروسونيري في الدوري الإيطالي، بينما لديه 57 هدفًا بقميص إنتر.