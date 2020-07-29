شاهد.. نيولوك محمد صلاح الجديد

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حرص الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على الظهور بـ"نيولوك" جديد، بعد انتهاء الموسم بتتويج الريدز بطلا للدوري الإنجليزي، بعد 30 عام.
ونشر محمد صلاح على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، اليوم الأربعاء، صورًا لقصة شعر جديدة.
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشكل رسمي موعد مباراة
وسيكون محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول على موعد مع لقب جديد بقميص ليفربول، حيث توج مؤخرًا بكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي بجانب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
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