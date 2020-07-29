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شاهد.. نيولوك محمد صلاح الجديد

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حرص الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق الإنجليزي، على الظهور بـ"نيولوك" جديد، بعد انتهاء الموسم بتتويج الريدز بطلا للدوري الإنجليزي، بعد 30 عام.

ونشر محمد صلاح على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، اليوم الأربعاء، صورًا لقصة شعر جديدة.

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشكل رسمي موعد مباراة

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كأس الدرع الخيرية" السوبر الإنجليزي" بين ليفربول بطل الدوري والفائز من وأرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتحدد يوم 29 أغسطس موعدا لمباراة الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فإن ملعب ويمبلي سيستضيف مباراة كأس الدرع الخيرية، في السبت الأخير من شهر أغسطس المقبل في الوقت الذى يجري فيه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم محادثات حاليًا مع الحكومة لبحث إمكانية تواجد الجماهير في تلك المباراة المرتقبة.

وسيكون محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول على موعد مع لقب جديد بقميص ليفربول، حيث توج مؤخرًا بكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي بجانب لقب الممتاز هذا الموسم.

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