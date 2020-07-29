مانشستر سيتي يعلن أولى صفقاته الصيفية

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا، مع البوركيني عيسى كابوري، لاعب فريق ميشيلين البلجيكي، لتكون الصفقة الأولى له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، أنه تعاقد مع البوركيني عيسى كابوري، لاعب فريق ميشيلين البلجيكي، بناءً على رغبة مديره الفني الإسباني بيب

جوارديولا.

وأشار السيتي إلى أنه تم التعاقد مع كابوري صاحب الـ19 عاما، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، لمدة 5 أعوام، لكنه سيبقى في فريق ميشيلين طوال موسم (2020-2021) على سبيل الإعارة.