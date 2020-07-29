الإسماعيلي يمنح لاعبيه 3 أيام راحة بمناسبة عيد الأضحى

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي لاعبيه إجازة أيام الخميس والجمعة والسبت بمناسبة عيد الأضحى المبارك. المبارك. ويستعد الفريق للقاء المصرى البورسعيدى منتصف أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 ببطولة الدورى العام. الـ19 ببطولة الدورى العام. فى ذات السياق، حذر الجهاز الفنى للفريق لاعبيه من الافراط فى تناول اللحوم لتجنب تعرضهم لزيادة فى الوزن قبيل استئناف النشاط.

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