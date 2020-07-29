مهاجم بيراميدز يكشف ميزة فريقه

شدد دودو الجباس مهاجم نادي بيراميدز، على أن ميزة فريقه الأساسية تتمثل في امتلاكه مجموعة رائعة من النجوم الكبار في مختلف المراكز ومع ضغط المباريات في الدوري وكأس الكونفدرالية بإمكان النادي استغلال ميزته بجودة الأساسي والبديل والدفع بكل العناصر التي ظهرت جاهزيتها في الوديات الأخيرة ولديها حماس لاستئناف المسابقة المحلية والمنافسة

الأفريقية مجددا.

وحول لعب المواجهات النهائية بكأس الكونفدرالية في المغرب، أوضح الجباس رغم أن خوض لقاء وحيد بنصف النهائي أمام حوريا كوناكري يعتبر مغامرة، إلا أنها أفضل من السفر لأفريقيا والتعرض للإجهاد ولعب مباراتين ذهابا وعودة، طالما أن النهائي مقرر له

المغرب، كما أن لعب النهائي بالرباط أمام فريق مغربي لن يكون أزمة مطلقا لأن بيراميدز يبحث عن البطولة وقادر على مواجهة أي فريق وتحت أي ظرف ومن الجيد لعب النهائي بملعب جيد مثل مولاي عبد الله وفي ظروف مناسبة وبيراميدز يمتلك الخبرات لهذه المواجهات بدليل أنه لم يخسر خارج ملعبه طوال البطولة وأمام جماهير المنافسين، وبمقدوره تكرار الأمر بالنهائي والفوز في المغرب والعودة بلقب الكونفدرالية الغالي.