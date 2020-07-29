انتهت مباراة المقاولون العرب أمام الجونة الوديةو التي أقيمت عـلى استاد عثمان أحمد عثمان، بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، ضمن الاستعدادات لعودة الدوري الممتاز المقرر لها يوم 6 أغسطس. المقرر لها يوم 6 أغسطس. سجل شكري نجيب مهاجم المقاولون هدف الفريق عبر ركلة جزاء، وتعتبر تلك المباراة الودية الثالثة لذئاب الجبل بعد خوضه مباراتين أمام أسوان وديًا، انتهت المباراة الأولى والثانية، بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين. الودية الثالثة لذئاب الجبل بعد خوضه مباراتين أمام أسوان وديًا، انتهت المباراة الأولى والثانية، بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين. ويحتل المقاولون العرب، المركز الثاني برصيد 33 نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل يحسم مباراة المقاولون والجونة الودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.