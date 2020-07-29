شريف إكرامي يكشف كواليس قراره بالرحيل عن الأهلي

كشف حارس مرمى الفريق الأول بالأهلي “شريف إكرامي“، كواليس قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وبدء تجربة جديدة في ناد آخر، حيث رفض عروض التجديد، معلنا رغبته في اللعب أساسيا مع فريق جديد خلال الموسم المقبل.
وقال شريف إكرامي عبر قناة الأهلي: “في البداية لم أدرك ما قيمة الشهرة ولعب كرة القدم وأن أصبح نجم ولاعب كرة كبير، ولكن الآن الأمر مختلف”.
وأضاف الحارس: “الأمر لم يمر مرور الكرام علي، وأيضًا على والدي ولكني فضلت أن يعيش الصدمة مثل الجماهير وأن اتخذ القرار بمفردي”.
وتابع: “فضلت أن أنهي مسيرة كبيرة مكللة بالبطولات والإنجازات بكل احترافية، لم يكن الأمر سهل على الإطلاق ولكني فضلت أن أختم مسيرتي بكل مصداقية”.
ووجه حارس الأهلي، رسالة لجمهور القلعة الحمراء، قائلًا: “الجمهور (الدرع والسيف)، من كل قلبي أقدم نداء خاص للجماهير (دوركم مهم وتأثيركم قوي على النادي في كل القطاعات، السوشيال ميديا لديها دور كبير في نجاح النادي)”.
وأتم: “الأهلي دايما لديه تحديات كبيرة وكثيرة، ولكن بدعم جمهوره يتخطي كل ذلك، الشئ الوحيد الذي لم يتغير على مدار الأجيال هو (الجمهور)”.
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