بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وكالياري” ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 26 يوليو 2020 في الجولة الـ 37، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “يوفنتوس وكالياري” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق السوداني “سوار الذهب”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وسكاي سبورت كالشيو 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي كالياري “سردينيا ارينا”.

يدخل “يوفنتوس” المباراة دون اي ضغوطات بعد حسم لقب الدوري الايطالي بشكل رسمي الجولة الماضية بعد فوزه على “سامبدوريا”، بهدفين نظيفين.

وجمع البيانكونيري 83 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن “الإنتر” الذي حقق الفوز على “نابولي” أمس الثلاثاء، وبفارق 5 نقاط عن الثالث “أتالانتا” الذي انتصر هو الاخر على “بارما” أمس.

في المقابل يخوض فريق “كالياري” المباراة ايضًا وحاله كحال اليوفي، ولكن مع اختلاف الأهداف، حيث نجح كالياري في البقاء ضمن الكبار وتفادي الهبوط إلى الدوري الإيطالي الدرجة الثانية.

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ويقبع كالياري في المركز الـ13 برصيد 42 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن “ليتشي” الذي يحتل أولى مراكز الهبوط.

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يوفنتوس 0-1 كالياري

????️ملعب سردينيا ارينا (كالياري)

????الدوري الايطالي ( الجولة الـ 37)

⌚جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري في الجولة الـ 37 بالدوري الإيطالي.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

⚪⚫تشكيلة يوفنتوس: جانلويجي بوفون – كوادرادو – بونوتشي – دانيلي روجاني – ساندرو – بينتانكور – بيانيتش – سيموني موراتوي – فيديريكو بيرنارديسكي- جونزالو هيجواين – كريستيانو رونالدو.

???? دكة البدلاء: تشيزني – كارلو بنسوليو – جانلوكا فرابوتا – ميريح ديميرل – ماتويدي – ماركو أوليفيرا – داوودا بيتيرس – جياكومو فريوني – ويسلي أوليفيرا – لوكا زانيماكيا – لوكا كوكولو.

تشيزني – كارلو بنسوليو – جانلوكا فرابوتا – ميريح ديميرل – ماتويدي – ماركو أوليفيرا – داوودا بيتيرس – جياكومو فريوني – ويسلي أوليفيرا – لوكا زانيماكيا – لوكا كوكولو. “1 بداية المباراة..

“8 جووووووول – لوكا جاليانو يسجل هدف التقدم لفريق كالياري بتمريرة من فدريكو ماتلو.

“17????بطاقة صفراء على لاعب كالياري ماركو روج.

“36 ضربة حرة مباشرة من مكان جيد، يتولى تنفيذها رونالدو ولكن ترتطم بحائط الصد وتخرج إلى الركنية.

“37 بيرنارديسكي يرسل كرة عالية من الركنية قابلها هيجواين بضربة مقصية علت المرمى.

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